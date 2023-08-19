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    В Израиле

    Медицинская помощь беженцам: будет назначен координатор для проведения тендера на следующий год

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    Медицинская помощь беженцам: будет назначен координатор для проведения тендера на следующий год
    Tomer Neuberg/Flash90

    В воскресенье, 20 августа, согласно распоряжению канцелярии главы правительства, должно быть в прежнем объеме возобновлено оказание бесплатной медицинской помощи находящимся в Израиле украинским беженцам.

    Напомним, что в минувший четверг, 17 августа, на совещании в канцелярии премьера было принято решение продлить страховки для беженцев старше 60 лет и оказание беженцам бесплатных медицинских услуг до конца 2023 года.

    По данным, полученным нашей редакцией от осведомленных источников, генеральный директор канцелярии главы правительства Йоси Шели в ходе совещания в четверг принял решение в ближайшее время назначить координатора, задачей которого будет объявление тендера и выбор страховой компании. Эта компания с января по конец декабря 2024 года (пока речь идет ровно о годе) будет заниматься страховкой беженцев. По мнению наших источников, этой страховой компанией может стать компания "Инбаль".

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    Вопрос о финансировании страхования и лечения беженцев также будет решать координатор, которого должны назначить "в ближайшее время".

    Редакция NEWSru.co.il проверила ранее публиковавшуюся информацию о том, почему страхование и лечение беженцев были прерваны. Наши источники подтвердили, что это произошло из-за того, что министерство здравоохранения, которому было поручено провести соответствующий тендер еще в прошлом году, этот тендер не провело, а министерство финансов прекратило переводить в министерство социального обеспечения средства, поскольку, по решению канцелярии главы правительства, с 1 июля это ведомство уже не не должно было отвечать за медицинскую помощь беженцам.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 18 Августа 2023
    По распоряжению Нетаниягу и Смотрича оказание социальной и медицинской помощи беженцам из Украины продлено до конца 2023 года
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 17 Августа 2023
    В БАГАЦ подан иск против прекращения финансирования медицинской помощи беженцам из Украины
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 Августа 2023
    Прекращение финансирование медпомощи украинцам: министерства спорят, кто отвечает за беженцев
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