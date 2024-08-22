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Израиль

Завершена операция в Туль-Кареме: ликвидированы трое боевиков, уничтожены лаборатории террористов

время публикации: 22 августа 2024 г., 19:04 | последнее обновление: 22 августа 2024 г., 19:11
Завершена операция в Туль-Кареме: ликвидированы трое боевиков, уничтожены лаборатории террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что операция в Туль-Кареме, продолжавшаяся 14 часов, завершена.

В ходе операции ударом с беспилотника были ликвидированы трое вооруженных террористов.

Разведбатальон "Харув", опираясь на данные Общей службы безопасности (ШАБАК) уничтожили две лаборатории по производству взрывчатки, а бойцы подразделения "Дувдеван" разрушили квартиру разыскиваемого террориста и задержали другого разыскиваемого боевика. Кроме того, в районе проведения операции были разминированы дороги.

За последнюю неделю в зоне ответственности бригады "Менаше" и командования Центрального военного округа были задержаны 40 разыскиваемых боевиков, были конфискованы 15 единиц огнестрельного оружия и изъяты около 60 тысяч шекелей, предназначавшихся для террористической деятельности. С начала войны задержаны 4850 боевиков, более 1960 из них принадлежат террористической группировке ХАМАС.

Израиль
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