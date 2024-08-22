На севере Израиля ощущались подземные толчки, эпицентр землетрясения – в море
время публикации: 22 августа 2024 г., 18:48 | последнее обновление: 22 августа 2024 г., 18:51
Землетрясение мощностью 3,5 балла по шкале Рихтера ощущалось у берегов Хайфы и Нагарии, а также в некоторых других районах на севере страны.
Эпицентр землетрясения находился в море, примерно в 37 километрах к северо-западу от Хайфы.
По данным геологического института при министерстве энергетики, землетрясение произошло в 17:30.
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