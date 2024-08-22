На севере Израиля ощущались подземные толчки, эпицентр землетрясения – в море

Землетрясение мощностью 3,5 балла по шкале Рихтера ощущалось у берегов Хайфы и Нагарии, а также в некоторых других районах на севере страны.

Эпицентр землетрясения находился в море, примерно в 37 километрах к северо-западу от Хайфы.

По данным геологического института при министерстве энергетики, землетрясение произошло в 17:30.