Операции ЦАХАЛа в Газе: за сутки ликвидированы десятки террористов. Видео

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе. Основные наземные боевые действия ведутся в центре и на юге сектора. За последние сутки только в районе Рафиаха были уничтожены около 50 террористов, заявляют военные.

Бойцы 98-й дивизии действуют в районе Хан-Юниса, на юге сектора, и в окрестностях Дир аль-Балаха, в центре сектора. Ими за сутки ликвидированы десятки объектов террористической инфраструктуры, обнаружены ракеты, уничтожены террористы.

Силы 162-й дивизии продолжают операцию в районе в Рафиаха, на юге сектора. Ими за сутки уничтожены около 50 террористов, разрушена инфраструктура террора в районе Таль ас-Султан.

Силы 252-й дивизии, действуя в центре сектора, ликвидировали несколько групп боевиков и разрушили здание, которое использовали террористы.

Кроме того, израильские ВВС атаковали склад боеприпасов ХАМАСа на территории школы "Салах ад-Дин" в городе Газа.