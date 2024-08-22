Палестинские СМИ: ЦАХАЛ уведомил семью Джафара Муны, что он – террорист, взорвавшийся в Тель-Авиве

Пресса в Палестинской автономии утверждает, что в Израиле установили личность террориста-самоубийцы, взорвавшегося несколько дней назад в Тель-Авиве.

Согласно сообщениям в СМИ и в арабских социальных сетях, теракт в Тель-Авиве совершил житель Шхема Джафар Муна, о чем представители ЦАХАЛа уведомили его семью.

Сестра террориста Нахла Муна опубликовала сообщение на своей странице в социальной сети Facebook, в котором выразила гордость за своего брата, ставшего "шахидом", и добавила, что "встретится с ним в раю", отмечает портал ynet.

14-й канал ИТВ отмечает, что семья Муна имеет глубокие связи с террористической организацией ХАМАС, а старший брат Джафара является полевым командиром в ХАМАСе.

После неудавшейся попытки теракта в Тель-Авиве ХАМАС не только взял на себя ответственность, но и объявил о намерении совершать теракты-самоубийства на израильской территории.