Самолеты и вертолеты ЦАХАЛа продолжают наносить удары на юге Ливана
время публикации: 22 августа 2024 г., 21:44 | последнее обновление: 22 августа 2024 г., 21:47
Самолеты и вертолеты ЦАХАЛа продолжают наносить удары по боевикам и объектам "Хизбаллы" на юге Ливана.
В районе Аль-Джибин (Тир) самолеты ЦАХАЛа уничтожили склад с оружием "Хизбаллы". Пресс-служба Армии обороны Израиля отмечает, что после нанесения ударов были зафиксированы вторичные взрывы, свидетельствующие о наличии большого количества оружия на атакованных объектах.
В районах Айта аш-Шааб и Мис аль-Джабаль самолеты и вертолеты ЦАХАЛа нанесли удары по зданиям, использовавшимся "Хизбаллой" в военных целях.
Кроме того, из артиллерийских орудий были обстреляны цели в районе Кафр Шуба и Айта аш-Шааб.