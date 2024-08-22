Самолеты и вертолеты ЦАХАЛа продолжают наносить удары на юге Ливана

Самолеты и вертолеты ЦАХАЛа продолжают наносить удары по боевикам и объектам "Хизбаллы" на юге Ливана.

В районе Аль-Джибин (Тир) самолеты ЦАХАЛа уничтожили склад с оружием "Хизбаллы". Пресс-служба Армии обороны Израиля отмечает, что после нанесения ударов были зафиксированы вторичные взрывы, свидетельствующие о наличии большого количества оружия на атакованных объектах.

В районах Айта аш-Шааб и Мис аль-Джабаль самолеты и вертолеты ЦАХАЛа нанесли удары по зданиям, использовавшимся "Хизбаллой" в военных целях.

Кроме того, из артиллерийских орудий были обстреляны цели в районе Кафр Шуба и Айта аш-Шааб.