Канцелярия Нетаниягу: Израиль против размещения международного контингента на границе Египта и Газы

Канцелярия главы правительства Израиля прокомментировала сообщения в иностранных СМИ, согласно которым на переговорах рассматривалась возможность размещения международного контингента в районе Филадельфийского коридора.

"Премьер-министр Нетаниягу настаивает на принципе: Израиль будет контролировать Филадельфийский коридор чтобы предотвратить перевооружение ХАМАСа, которое обеспечит ему возможность повторить резню 7 октября", - говорится в сообщении.

Это сообщение было распространено на фоне проходящих в Каире переговоров при участии Египта и США, посвященных поиску компромисса по Филадельфийскому коридору и КПП "Рафах". Израиль на этих переговорах представляют главы ШАБАК и "Мосада", а также глава стратегического отдела ЦАХАЛа. США - Бретт Макгерк, Египет - глава разведки Аббас Камаль.