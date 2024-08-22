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Израиль

На юге сектора Газы погиб сержант Ори Ашкенази Нехамия

время публикации: 22 августа 2024 г., 20:37 | последнее обновление: 22 августа 2024 г., 22:01
Сержант Ори Ашкенази Нехамия
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в ходе боевых действий на юге сектора Газы погиб сержант Ори Ашкенази Нехамия, 19 лет, из Ашкелона, боец 46-го батальона 401-й бригады "Иквот а-Барзель".

Телеканал "Кан-11" передал, что Ори Ашкенази Нехамия погиб при обстреле из противотанкового гранатомета, осуществленного террористом, вышедшим из туннеля рядом с израильскими военными.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 333 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 695 военнослужащих ЦАХАЛа.

Израиль
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