ЦАХАЛ: в результате авиаудара в Туль-Кареме были ликвидированы вооруженные террористы
время публикации: 22 августа 2024 г., 10:21 | последнее обновление: 22 августа 2024 г., 10:31
ЦАХАЛ опубликовал предварительную информацию о ходе антитеррористической операции в Туль-Кареме.
В официальном сообщении сказано, что в ночь на 22 августа была начата операция в Туль-Кареме, в ходе которой в результате авиаудара были ликвидированы вооруженные террористы.
Также в ходе операции завязывались перестрелки с террористами, велась работа по расчистке пути от преград и мин.
В настоящее время операция продолжается.