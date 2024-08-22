ЦАХАЛ: в результате авиаудара в Туль-Кареме были ликвидированы вооруженные террористы

ЦАХАЛ опубликовал предварительную информацию о ходе антитеррористической операции в Туль-Кареме.

В официальном сообщении сказано, что в ночь на 22 августа была начата операция в Туль-Кареме, в ходе которой в результате авиаудара были ликвидированы вооруженные террористы.

Также в ходе операции завязывались перестрелки с террористами, велась работа по расчистке пути от преград и мин.

В настоящее время операция продолжается.