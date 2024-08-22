x
22 августа 2024
|
последняя новость: 11:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 августа 2024
|
22 августа 2024
|
последняя новость: 11:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: в результате авиаудара в Туль-Кареме были ликвидированы вооруженные террористы

время публикации: 22 августа 2024 г., 10:21 | последнее обновление: 22 августа 2024 г., 10:31
ЦАХАЛ: в результате авиаудара в Туль-Кареме были ликвидированы вооруженные террористы
Nasser Ishtayeh/Flash90

ЦАХАЛ опубликовал предварительную информацию о ходе антитеррористической операции в Туль-Кареме.

В официальном сообщении сказано, что в ночь на 22 августа была начата операция в Туль-Кареме, в ходе которой в результате авиаудара были ликвидированы вооруженные террористы.

Также в ходе операции завязывались перестрелки с террористами, велась работа по расчистке пути от преград и мин.

В настоящее время операция продолжается.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 августа 2024

321-й день войны в Израиле: операции в Рафиахе и Туль-Кареме. Хронология событий