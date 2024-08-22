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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 22 августа: масштабная операция в Туль-Кареме

время публикации: 22 августа 2024 г., 06:34 | последнее обновление: 22 августа 2024 г., 06:40
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 22 августа: масштабная операция в Туль-Кареме
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 22 августа действовали в Туль-Кареме, около Калькилии (в Исле, Аззуне), около Шхема (в Байт-Фурике).

Происходили вооруженные столкновения – прежде всего, в Туль-Кареме.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 22 августа.

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