Домашний арест подозреваемых в нарушениях в изоляторе "Сде-Тейман" продлен до 4 сентября

В четверг, 22 августа, военный суд продлил до 4 сентября срок домашнего ареста под надзором в отношении подозреваемых в жестоких действиях в отношении подозреваемого в изоляторе "Сде-Тейман".

При этом военный суд постановил, что защите будет разрешено провести заседание в более ранний срок, 25 августа 2024 года, если она запросит альтернативу содержанию подозреваемых под домашним арестом. Адвокаты подозреваемых просили освободить их подзащитных из-под ареста, подчеркивая, что речь идет о законопослушных гражданах, которые должны обеспечивать свои семьи.

Ранее в ходе судебного разбирательства были оглашены новые подробности расследования. Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ со ссылкой на военную прокуратуру, во время расследования было собрано около 100 показаний, в том числе показания самого пострадавшего. Представители военной прокуратуры сообщили, что по данным расследования, резервисты так называемого "подразделения 100", занимающегося обеспечением охраны и безопасности тюрем, избили заключенного дубинками, в течение 15 минут стояли на нем, толкали его, волокли по земле и дали по нему разряд электрошокером. Один из подозреваемых втолкнул между ягодицами пострадавшего острый предмет, вызвав разрыв и ректальное кровотечение. Также у пострадавшего были обнаружены переломы ребер. Все это происходило во время обыска, который продлился около 17 минут, причем подозреваемые, по утверждению военной прокуратуры, создали ограждение из своих пластиковых щитов, чтобы скрыть происходящее от охранных камер. В военной прокуратуре также сообщают, что пострадавшему угрожали, чтобы он не подавал жалобу.

Военная прокуратура сообщила в ходе судебного заседания, что расследование инцидента близко к завершению, и в течение ближайших дней подозреваемые будут вызваны на дополнительное разбирательство, по итогам которого будет принято решение о предъявлении обвинений и их формулировках.