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Израиль

Опубликованы подробности расследования издевательств над заключенным в "Сде-Тейман"

время публикации: 22 августа 2024 г., 14:23 | последнее обновление: 22 августа 2024 г., 14:33
Опубликованы подробности расследования издевательств над заключенным в "Сде-Тейман"
Chaim Goldberg/Flash90

В ходе судебного разбирательства по вопросу продления срока содержания под домашним арестом под надзором для подозреваемых в издевательствах над заключенным террористом "Нухбы" в изоляторе "Сде-Тейман", были оглашены новые подробности расследования.

Военная прокуратура, сообщившая детали расследования, обратилась к суду с просьбой продлить срок предварительного ареста подозреваемых до 5 сентября. Адвокаты подозреваемых попросили освободить их подзащитных из-под ареста, подчеркивая, что речь идет о законопослушных гражданах, которые должны обеспечивать свои семьи.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ со ссылкой на военную прокуратуру, во время расследования было собрано около 100 показаний, в том числе показания самого пострадавшего.

Представители военной прокуратуры сообщили, что по данным расследования, резервисты так называемого "подразделения 100", занимающегося обеспечением охраны и безопасности тюрем, избили заключенного дубинками, в течение 15 минут стояли на нем, толкали его, волокли по земле и дали по нему разряд электрошокером.

Один из подозреваемых втолкнул между ягодицами пострадавшего острый предмет, вызвав разрыв и ректальное кровотечение. Также у пострадавшего были обнаружены переломы ребер.

Все это происходило во время обыска, который продлился около 17 минут, причем подозреваемые, по утверждению военной прокуратуры, создали ограждение из своих пластиковых щитов, чтобы скрыть происходящее от охранных камер. В военной прокуратуре также сообщают, что пострадавшему угрожали, чтобы он не подавал жалобу.

Военная прокуратура сообщила в ходе судебного заседания, что расследование инцидента близко к завершению, и в течение ближайших дней подозреваемые будут вызваны на дополнительное разъяснение, по итогам которого будет принято решение о предъявлении обвинений и их формулировках.

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