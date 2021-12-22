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NEWSru.co.il :: В Израиле22 декабря 2021 г., 22:16

За три дня израильтяне подали 16 тысяч просьб о выезде в "красные страны"

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За три дня в комиссию подано 16 тысяч просьб о выезде в "красные страны"

Корреспондент телеканала "Кан-11" Шарон Идан в вечернем выпуске новостей сообщил, что комиссия по исключительным случаям не справляется с нагрузкой. За три последних дня в комиссию обратились 16 тысяч израильтян, планировавших посетить одну из стран из "красного списка". Большинство поступивших в комиссию просьб касаются Соединенных Штатов.

Шарон Идан также отметил, что 85% рейсов, совершаемых из международного аэропорта Израиля имени Бен Гуриона, летают в страны, оказавшиеся теперь в "красном списке". Десятки рейсов отменяются.

Шарон Идан привел пример: во вторник, 21 декабря, самолет Дубай вылетел с двумя пассажирами на борту, утром в этом же направлении вылетел самолет Israir, на борту которого находился один пассажир. Стюардесса этого рейса сообщила, что на рейс были зарегистрированы 70 пассажиров, но только одному из них удалось получить разрешение от комиссии по исключительным случаям.


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