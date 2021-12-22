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NEWSru.co.il :: В Израиле22 декабря 2021 г., 19:35

В бомбоубежище жилого дома в Бат-Яме обнаружено тело 50-летнего мужчины

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В бомбоубежище жилого дома в Бат-Яме обнаружено тело 50-летнего мужчины

Жильцы одного из домов в Бат-Яме обнаружили в бомбоубежище бездыханное тело незнакомого мужчины. Прибывшие по вызову парамедики МАДА констатировали его смерть.

По словам парамедиков, мужчина, по всей видимости, не имел постоянного места жительства. Причины его смерти еще предстоит установить.

По оценкам бригады "скорой", умершему около 50 лет.

Отметим, что за сегодняшний день это вторая смерть бездомных в Бат-Яме. Утром было обнаружено тело мужчины на подземной парковке торгового центра.


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На стоянке торгового центра в Бат-Яме найден мертвый мужчина

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