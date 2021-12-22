СМИ: президент США Байден отказывается беседовать с премьер-министром Беннетом

Президент США Джо Байден отказался отвечать на телефонные звонки премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

Как сообщает телеканала "Решет", в последние недели Беннет несколько раз пытался побеседовать с президентом США, однако всякий раз Байден уклонялся от разговора с главой израильского правительства.

Согласно опубликованной информации, причина конфликта между Иерусалимом и Вашингтоном заключается в отказе Беннета заморозить строительство в Иудее и Самарии, а также официально объявить о сворачивании проекта строительства в Атарот.

Добавим, что 22 декабря состоится встреча главы правительства Израиля с советником по национальной безопасности президента США Джейком Салливаном. Накануне Салливан встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.