Как можно получить гражданство государства Израиль?

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Адвокат Матан Ходоров, магистр Еврейского университета, специализируется, в том числе, на вопросах получения гражданского статуса, по проблемам МВД, вопросам семейного права и суррогатного материнства.

Получение гражданства в соответствии с законом о возвращении

По закону о возвращении, каждый еврей имеет право приехать в государство Израиль и стать его гражданином, кроме случаев, когда он может быть опасен для общества или нанести ущерб национальной безопасности Израиля.

Получение гражданства по праву рождения

Лицо, родившееся в Израиле, если один из его родителей является гражданином Израиля, имеет право на израильское гражданство по "праву крови", jus sanguinis. Исходя из того же принципа, если один из родителей является гражданином государства Израиль, то лицо, не родившееся в Израиле, получает гражданство

Получение гражданства после прохождения гиюра (переход в иудаизм)

Совершеннолетнее лицо, не являющееся евреем или гражданином Израиля, но желающее получить Израильское гражданство, может стать гражданином, подав прошение министру внутренних дел. Получение гражданства зависит от соответствия определенным критериям.

Почетное дарование гражданства

Лица, которые не попадают под пункты 1-3, но государство заинтересовано в их благополучии, например, праведники народов мира, выдающиеся спортсмены, общественные деятели, ученые и т.д., могут получить израильское гражданство по решению министра внутренних дел.

Получение гражданства по браку

Лицо, не попадающее под закон о возвращении, но состоящее в браке с гражданином Израиля, может получить гражданство после прохождения юридической процедуры, которая длится около 5 лет. Для этого необходимо подать прошение о получении гражданства в отдел министерства внутренних дел по месту жительства. После подачи документов, негражданин получит визу 1-бет, которая разрешит ему пребывание и работу в Израиле, при этом не давая права на помощь от Института национального страхования (Битуах Леуми) и на государственную медицинскую страховку. Впоследствии, после проведения экспертизы об искренности намерений и наличия семейных отношений с гражданином Израиля, негражданин получает статус временного жителя (виза 5-алеф), дающий право на помощь от Института национального страхования - пособие по безработице, социальные пособия, пенсия по инвалидности, а также право на государственную медицинскую страховку. Такая виза предоставляется на год, а после 4 лет продления министерство внутренних дел рассматривает просьбу о получении гражданства. В просьбу о получении гражданства вписываются и несовершеннолетние дети негражданина, тогда как его общие с гражданином Израиля дети получают израильское гражданство автоматически.

Лицо, не имеющее права на гражданство по закону о возвращении, и состоящее в гражданском (незарегистрированном) браке с гражданином Израиля, может получить гражданство после юридической процедуры, которая длится около 7-и лет. Для этого необходимо подать прошение о получении гражданства в отдел министерства внутренних дел по месту жительства. После подачи документов и проведения экспертизы об искренности намерений лица и наличия семейных отношений с гражданином Израиля, негражданин получит визу 1-бет, которая разрешит ему пребывание и работу в Израиле, при этом не давая право на помощь от Института национального страхования (Битуах Леуми) и права на государственную медицинскую страховку. Такая виза предоставляется на год, и после 3 лет продления министерство внутренних дел рассматривает просьбу о получении гражданства. Впоследствии, после проведения экспертизы об искренности намерений и наличия семейных отношений с гражданином Израиля, негражданин получает статус временного жителя (5-алеф), дающий право на помощь от Института национального страхования - пособие по безработице, социальные пособия, пенсия по инвалидности, а также право на государственную медицинскую страховку. Такая виза продлевается на год, и после 4 лет продления министерство внутренних дел рассматривает просьбу о получении гражданства. В просьбу о получении гражданства не вписываются несовершеннолетние дети негражданина.

Получение статуса пожилого родителя

Лицо, не имеющее права на гражданство по закону о возвращении, и являющееся одиноким (разведенным/овдовевшим/холостым) родителем гражданина Израиля, и у которого нет других детей или супруга/и в Израиле, возрастом 62 года для женщин и 64 года для мужчин, может получить вид на жительство в государстве Израиль. Для этого необходимо подать прошение о предоставлении статуса пожилого родителя в отдел министерства внутренних дел по месту жительства. После рассмотрения документов и проведения экспертизы о наличии родительских отношений с гражданином Израиля, престарелый родитель получит следующий статус:

● Женщина в возрасте 62-65 лет и мужчина в возрасте 64-67 лет получит визу 2-бет, которая дает право на пребывание на территории государства Израиль, при этом она не предоставляет ему/ей право на работу в Израиле и не дает права на помощь Института национального страхования (Битуах Леуми) и права на государственную медицинскую страховку. Такую визу можно продлить на максимальный срок до 27 месяцев. По окончанию максимального срока визы, если женщине не исполнилось 65 лет, а мужчине 67 лет, то ему/ей будет дана виза 1-бет на максимальный срок до 9 месяцев, предоставляющая право на работу в Израиле и не дающая права на помощь от Института национального страхования (Битуах Леуми) и права на государственную медицинскую страховку.

● Женщина и мужчина в возрасте 70 лет и выше получит визу 1-бет, которая дает право на работу в Израиле, но при этом не дает права на помощь от Института национального страхования (Битуах Леуми) и права на государственную медицинскую страховку. Такая виза дается на срок до одного года.

Лицо, у которого истек срок визы 1-бет, получает статус временного жителя (5-алеф), что дает ему/ей право на помощь от Института национального страхования - пособие по безработице, пособие по старости, социальные пособия, пенсия по инвалидности, а также право на государственную медицинскую страховку. Эта виза продлевается до двух лет, после чего лицо получает израильское гражданство.

Родитель солдата Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)

Лицо, не имеющее права на гражданство по закону о возвращении, и являющееся родителем гражданина Израиля, служащего в Армии обороны Израиля, ЦАХАЛ, если гражданин был мобилизован на службу сроком более 18 месяцев и уже отслужил 12 месяцев, или отслужил 18 месяцев и демобилизовался до окончания срока службы, имеет право на получения вида на жительство в государстве Израиль. Для этого родителю солдата ЦАХАЛа необходимо подать прошение о получении вида на жительство в отдел министерства внутренних дел по месту жительства. После подачи документов, негражданин получит визу 2-бет, которая дает право на пребывание на территории государства Израиль, но при этом не предоставляет ему/ей право на работу в Израиле и не дает ему прав на помощь Института национального страхования (Битуах Леуми) и права на государственную медицинскую страховку. После рассмотрения документов и проведения экспертизы о наличии родительских отношений с гражданином Израиля, служащим в ЦАХАЛе, родитель солдата получает статус временного жителя 5-алеф с правом на помощь от Института национального страхования, такую как пособие по безработице, пособие по старости, социальные пособия, пенсия по инвалидности, а также право на государственную медицинскую страховку. Эта виза продлевается на срок до 4-х лет, после чего лицо получает израильское гражданство.

Предоставление гражданства может произойти и в случае, когда кандидат не соответствует ни одному из вышеперечисленных министерством внутренних дел критериев, тогда гражданство дается по гуманитарным мотивам, например, если речь идет о хронически больном или в других особых случаях. Для этого необходимо подать прошение о получении гражданства в отдел министерства внутренних дел по месту жительства. Если будет принято решение передать дело межведомственной комиссии, занимающейся соответствующими случаями, то негражданин получает визу по решению последней.

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