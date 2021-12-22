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NEWSru.co.il :: В Израиле22 декабря 2021 г., 13:36

После инцидента в "Ганей Тааруха" офицер безопасности Кнессета, выдавший Бен-Гвиру оружие, вызвал депутата для беседы

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После инцидента в "Ганей Тааруха" офицер безопасности Кнессета, выдавший Бен-Гвиру оружие, вызвал депутата для беседы

После того, как во время конфликта в "Ганей Тааруха", Итамар Бен-Гвир ("Ционут Датит") вытащил пистолет, офицер безопасности Кнессета вызвал депутата для беседы о правилах использования личного оружия.

Напомним, на стоянке выставочного комплекса "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве произошел конфликт между депутат Кнессета Итамаром Бен-Гвиром ("Ционут Датит") и сторожами-арабами.

Конфликт вспыхнул из-за того, что депутат якобы припарковал машину в запрещенном месте. По словам охранников, на просьбу переставить автомобиль Бен-Гвир заявил, что он депутат и ему можно парковаться там, где он считает нужным.


Как утверждает Бен-Гвир, в ходе спора между ним и сторожами на стоянке он почувствовал себя "под угрозой" и поэтому вытащил пистолет, и продолжил беседу уже с оружием в руках.

Инцидент был завершен с прибытием полиции. Бен-Гвир подал на охранников жалобу.

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Депутат Бен-Гвир вытащил пистолет в ходе конфликта в "Ганей Тааруха"

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