Опровергнута информация о смерти мужчины от "омикрона"

В среду, 22 декабря, была опубликована информация, согласно которой больной, умерший в больнице "Сорока", не был заражен новым штаммом коронавируса, как сообщалось ранее.

Напомним, что 21 декабря в больнице "Сорока" в Беэр-Шеве скончался после заражения штаммом коронавируса "омикрон" мужчина.

Покойный страдал тяжелыми фоновыми заболеваниями и был привит двумя дозами вакцины против коронавируса. Последнюю дозу он получил более полугода назад.

Пресс-служба больницы сообщает, что мужчина был госпитализирован в коронавирусное отделение две недели назад в тяжелом состоянии.