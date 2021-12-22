Прогноз погоды на 22 декабря: холодно, дожди, снегопад на Хермоне

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 22 декабря, температура будет ниже среднесезонной. Дожди, сопровождаемые грозами, на севере и в центре. Небольшая вероятность затоплений в низинах и наводнений в руслах ручьев в Иудейской пустыне и в долине Мертвого моря. Снегопад на Хермоне.

В Иерусалиме – 7-10 градусов, в Тель-Авиве – 13-15, в Хайфе – 12-13, в Эйлате – 11-21, в Беэр-Шеве – 7-17, в Мицпе-Рамоне – 6-12, на побережье Мертвого моря – 17-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-15, в Ариэле – 9-11, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-15, на Голанских высотах – 9-11.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 100-180 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-восточный ветер (до 40 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

В четверг температура немного повысится, дожди ослабнут. В пятницу – переменная облачность, прохладно. В субботу – солнечно, прохладно.