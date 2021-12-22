Римский орел и добрый пастырь. Клад с затонувших кораблей

В ходе исследования дна в районе порта Кейсарии подводными археологами Управления древностей были найдены фрагменты двух затонувших кораблей, а также перевозимого ими груза и монет. Один из кораблей датируется поздней римской эпохой – ей около 1700 лет, а второй – мамелюкской, этому кораблю около 600 лет.

Находка была сделана на глубине всего 4 метра. Археологические артефакты были разбросаны на достаточно небольшой площади, в нескольких десятках метров друг от друга. Археологи отмечают, что, скорее всего, корабли встали на якорь у входа в порт и были застигнуты бурей. "Опытные моряки знают, насколько опасна якорная стоянка на мелководье", - говорят они.

Найдено 560 серебряных монет, в том числе 160 разрубленных, датируемых периодом мамелюкского владычества и сотни серебряных и бронзовых монет римского периода, бронзовое изображение орла – символа римского владычества, статуэтка мима в маске, характерной для римской комедии.

Археологи обнаружили множество колокольчиков, предназначенных для отпугивания злых духов, керамические изделия, десятки бронзовых гвоздей, свинцовые трубы от помпы, разорванный железный якорь, повреждения которого свидетельствуют о мощи бури.

Среди личных вещей людей, находившихся на борту – золотое кольцо с зеленым драгоценным камнем, на котором вырезан пастушок. В христианской символике он изображает Иисуса ка доброго пастыря. Еще один драгоценный камень, также предназначенный для кольца, - красного цвета. В нем вырезана лира. Очевидно, они могли служить печатями.

Кейсария сыграла важную роль в распространении христианства, которое изначально было еврейской сектой. Согласно Новому завету, именно в этом городе апостол Петр крестил римского центуриона, ставшего первым неевреем, присоединившимся к христианской общине. Так был сделан первый шаг к превращению последователей Иисуса в мировую религию.

"Исторические объекты, которыми богато израильское побережье, часто имеют всемирное значение. Управление проводит исследование дна, но немалое количество артефактов находят любители подводного плавания. Мы призываем ничего не трогать, отметить место и вызвать археологов", - говорит глава Управления древностей Эли Эскозидо.