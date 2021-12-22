Нафтали Беннет встретился в Иерусалиме с Джейком Салливаном

В среду, 22 декабря, в канцелярии главы правительства прошла встреча между премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и советником президентом США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Основной темой встречи были переговоры в Вене по иранскому атому. Беннет и Салливан обсудили и другие вопросы, затрагивающие США и Израиль.

Салливан от имени президента США Джо Байдена выразил Израилю признательность за поддержку Соединенных Штатов во время выхода из Афганистана.