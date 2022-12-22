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    В Израиле

    Столкновения во время массового паломничества евреев к гробнице Йосефа в Шхеме: убит один житель ПА, есть раненые

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    Столкновения во время массового паломничества евреев к гробнице Йосефа в Шхеме: убит один житель ПА, есть раненые
    Nasser Ishtayeh/Flash90

    В ночь на четверг, 22 декабря, во время очередного еврейского паломничества к гробнице Йосефа в Шхеме произошли столкновения между израильскими военными и местными экстремистами.

    Палестинские источники сообщают, что один из местных жителей был тяжело ранен, позже его смерть констатировали в больнице "Рафидия" в Шхеме, куда были доставлены еще четверо раненых. Служба "Красный Полумесяц" сообщает также об оказании медицинской помощи 17 пострадавшим от слезоточивого газа.

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    Сведений о пострадавших с израильской стороны не поступало.

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    ЦАХАЛ отмечает, что беспорядки произошли во время официального согласованного массового паломничества, в котором приняли участие около тысячи евреев.

    Предыдущее такое паломничество проводилось 17 ноября. Тогда тоже происходили беспорядки и были применены спецсредства для разгона толпы.

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    Посещение гробницы Йосефа в Шхеме требует получения разрешения со стороны армейского командования. Как правило, организовывается подъезд на автобусах, безопасность передвижения которых по палестинским территориям обеспечивают военные.

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    30 августа 2022 года пять израильтян, без согласования с ЦАХАЛом пробравшиеся минувшей ночью в комплекс гробницы Йосефа в Шхеме, были обстреляны террористами. Двое паломников, жители Иерусалима и Бейтар-Илита 17 и 22 лет, получили пулевые ранения. Автомобиль, на котором они прибыли в комплекс, был подожжен в ходе начавшихся беспорядков. На допросе паломники утверждали, что направлялись в Бней-Брак, а в гробницу попали по ошибке.

    10-11 апреля 2022 года гробница Йосефа была разгромлена экстремистами из Шхема. Правительство Израиля резко осудило эти действия, возложив на палестинскую администрацию ответственность за происшедшее и потребовав восстановить гробницу.

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    Ранее могила Йосефа в Шхеме, одна из еврейских святынь, была подвергнута поруганию со стороны арабов-мусульман в первые недели "интифады Аль-Акса", осенью 2000 года – комплекс был подожжен, после пожара купол был перекрашен в зеленый цвет ислама (позже власти ПА перекрасили купол в нейтральный цвет). Долгое время гробница Йосефа находилась в ужасающем состоянии. Летом 2010 года власти ПА провели ремонт и реставрационные работы, которые так и не были завершены в полном объеме. После чего возобновились регулярные массовые паломничества верующих евреев в гробницу Йосефа.

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    В октябре 2015-го арабы вновь устроили погром в гробнице Йосефа, был причинен значительный ущерб. Восстановлением гробницы занимались не только власти Израиля, но и палестинская администрация. Очередной ремонт был осуществлен в апреле-мае 2018 года.

    24 апреля 2011 года во время попытки самостоятельного посещения могилы Йосефа в Шхеме был убит 25-летний Бен-Йосеф Ливнат, еще четыре израильтянина были ранены. Убийцы были задержаны и предстали перед судом.

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