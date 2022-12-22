Путин позвонил Нетаниягу и поздравил с победой. Обсуждались война в Украине и иранская проблема

Утром в четверг, 22 декабря, офис лидера "Ликуда" Биньямина Нетаниягу уведомил о его телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным.

В сообщении офиса Нетаниягу сказано: "Президент России Владимир Путин недавно позвонил избранному премьер-министру Биньямину Нетаниягу и поздравил его с победой на выборах и формированием правительства. Лидеры двух стран обсудили ряд вопросов, главный из которых – война на Украине. Избранный премьер-министр Нетаниягу сказал президенту Путину, что он надеется, что как можно скорее будет найден путь прекратить войну и страдания, которые она причиняет. Избранный премьер-министр Нетаниягу сказал президенту Путину, что он полон решимости предотвратить получение Ираном ядерного оружия и пресечь его попытки создать военную базу на нашей северной границе".

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Кремль по этому поводу опубликовал следующее заявление: "Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с лидером победившей на парламентских выборах в Израиле партии "Ликуд" Биньямином Нетаниягу. Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международной ситуации. Выражена обоюдная уверенность, что российско-израильские отношения будут и далее поступательно развиваться, а контакты на различных уровнях продолжатся. Владимир Путин поздравил Биньямина Нетаниягу и всех израильтян с отмечаемым в эти дни иудейским праздником Хануки".

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Партия "Ликуд", возглавляемая Биньямином Нетаниягу, по итогам выборов в Кнессет 25-го созыва получила 32 мандата (из 120) и сумела сформировать право-религиозную коалицию, опирающуюся на 64 мандата.

Путин позвонил Нетаниягу вскоре после того, как лидер "Ликуда" уведомил президента Израиля Ицхака Герцога о том, что ему удалось сформировать коалицию.

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Отметим, что переговоры c партиями, которые войдут в состав будущего правительства, продолжаются.

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Напомним, что, занимая пост премьер-министра Израиля в прошлом, Биньямин Нетаниягу регулярно встречался с Путиным, обсуждая актуальные проблемы ближневосточного региона. Только с сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе, Нетаниягу и Путин встречались 15 раз. Нетаниягу был одним из немногих государственных лидеров, присутствовавших на Параде Победы в Москве 9 мая 2018 года. После 17 сентября 2018 года, когда сирийские ПВО, отражая израильский авиаудар, сбили российский самолет-разведчик Ил-20, а Москва возложила ответственность на Израиль, Нетаниягу и Путин встречались пять раз: на полях парижской конференции (11 ноября 2018 года), в Москве (27 февраля и 4 апреля 2019 года), в Сочи (12 сентября 2019 года), в Иерусалиме (23 января 2020 года) и снова в Москве (30 января 2020 года, когда вместе с Нетаниягу в Израиль вернулась осужденная в РФ израильтянка Наама Иссахар). В окружении Нетаниягу давали понять, что во многом позитивные отношения между Москвой и Иерусалимом являются следствием личных отношений Путина и Нетаниягу.