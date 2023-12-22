ЦАХАЛ опубликовал имена еще двух военнослужащих, погибших в Газе
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ЦАХАЛ опубликовал имена двух израильских военнослужащих, погибших за последние сутки в ходе боев на территории сектора Газы.
Лейтенант Шай Айели, 21 год, из Ашкелона, курсант батальона "Гефен", погиб в бою на севере сектора Газы.
Старшина резерва Таль Шуа, 31 год, из Беэр-Шевы, боец 7071-го инженерного батальона 4-й бригады, погиб в бою на юге сектора Газы.
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Сообщается также о трех тяжелораненых: резервист 8104-го батальона был ранен в бою на юге Газы, боец батальона "Шакед" бригады "Гивати" был ранен в бою на севере Газы, боец 12-го батальона бригады "Голани" был ранен в бою на юге Газы.
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C 31 октября по 22 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 138 военнослужащих ЦАХАЛа.
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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 22 Декабря 2023
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