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    В Израиле

    ЦАХАЛ опубликовал имена еще двух военнослужащих, погибших в Газе

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    ЦАХАЛ опубликовал имена двух израильских военнослужащих, погибших за последние сутки в ходе боев на территории сектора Газы.

    Лейтенант Шай Айели, 21 год, из Ашкелона, курсант батальона "Гефен", погиб в бою на севере сектора Газы.

    Старшина резерва Таль Шуа, 31 год, из Беэр-Шевы, боец ​​7071-го инженерного батальона 4-й бригады, погиб в бою на юге сектора Газы.

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    Сообщается также о трех тяжелораненых: резервист 8104-го батальона был ранен в бою на юге Газы, боец ​​батальона "Шакед" бригады "Гивати" был ранен в бою на севере Газы, боец 12-го батальона бригады "Голани" был ранен в бою на юге Газы.

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    C 31 октября по 22 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 138 военнослужащих ЦАХАЛа.

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