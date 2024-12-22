Умер правозащитник и публицист Эдуард Кузнецов

В ночь на 22 декабря в возрасте 84 лет умер Эдуард Кузнецов – диссидент, правозащитник, приговоренный к высшей мере по "самолетному делу", в общей сложности отсидевший в тюрьмах и лагерях 16 лет, публицист, писатель, журналист, основатель израильской газеты "Вести".

О смерти Эдуарда Кузнецова сообщила его дочь Анат Залмансон-Кузнецов.

Информация о дате, времени и месте похорон будет опубликована позже.

Эдуард Кузнецов родился 29 января 1939 года в Москве в семье Самуила Герзона (погиб на фронте в 1941 году) и Зинаиды Кузнецовой. Учился на философском факультете МГУ. Участвовал в издании самиздатского журнала "Феникс", распространении другой самиздатской литературы и выступлениях на площади Маяковского. В 1961 году был арестован по обвинению в антисоветской агитации. Приговорён к семи годам лишения свободы. Освобождён в 1968 году. В 1970 году переехал в Ригу к жене Сильве Залмансон. Они оба приняли участие в заговоре с целью захвата самолёта для выезда из СССР. За это Кузнецов был приговорён к смертной казни, заменённой на пятнадцать лет лишения свободы. В 1979 году после освобождения из заключения в результате обмена на советских разведчиков приехал в Израиль, где работал редактором в русскоязычной газете. В 1983-1990 годах работал редактором новостного отдела на Радио "Свобода". В 1982 году возглавил (вместе с Георгом Морделем) первый в истории Израиля список русскоязычных эмигрантов "Самех" на выборах в Кнессет. В 1991 году возглавил израильскую газету на русском языке "Время". В 1992 году вместе с группой журналистов основал газету "Вести". До 1999 года являлся редактором этого издания. В 1999 году с группой сотрудников "Вестей" основал издание "МИГ-ньюс". С 2003 по 2007 год – главный редактор литературно-художественного альманаха Нота-Бене (Израиль). Был женат вторым браком на Ларисе Герштейн (умерла 9 декабря 2023 года).