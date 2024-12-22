В Иорданской долине пройдут военные учения

В воскресенье, 22 декабря, после полудня, в зоне ответственности бригады "А-Бекаа и А-Эмеким" в Иорданской долине будут проходить военные учения, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

"В ходе учений в этом районе будет наблюдаться оживленное движение техники и военных сил, а также будут слышны отголоски взрывов", – предупреждают военные.

При этом отмечается, что ограничений на движение транспорта по трассам в Иорданской долине не планируется. Управление тылом не публикует никаких особых распоряжений в связи с этими учениями.