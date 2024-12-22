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Израиль

В Иорданской долине пройдут военные учения

Пресс-служба ЦАХАЛа
Учения
время публикации: 22 декабря 2024 г., 08:04 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 08:08
В Иорданской долине пройдут военные учения
Пресс-служба ЦАХАЛа

В воскресенье, 22 декабря, после полудня, в зоне ответственности бригады "А-Бекаа и А-Эмеким" в Иорданской долине будут проходить военные учения, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

"В ходе учений в этом районе будет наблюдаться оживленное движение техники и военных сил, а также будут слышны отголоски взрывов", – предупреждают военные.

При этом отмечается, что ограничений на движение транспорта по трассам в Иорданской долине не планируется. Управление тылом не публикует никаких особых распоряжений в связи с этими учениями.

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