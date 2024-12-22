ЦАХАЛ: в Газе был атакован штаб ХАМАСа, располагавшийся в школе

ЦАХАЛ подтвердил, что в ночь на 22 декабря израильские ВВС атаковали штаб террористов ХАМАСа, располагавшийся в здании школы "Муса бин Нусайр" в районе Ад-Дарадж в городе Газа.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что этот штаб ХАМАС использовал "для планирования и проведения террористических операций против сил ЦАХАЛа и Государства Израиль".

ЦАХАЛ подчеркивает, что израильским военным в Газе приходится действовать в крайне сложных условиях плотной городской застройки. Тем не менее, делается все возможное для того, чтобы минимизировать ущерб мирным гражданам.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщает о восьми убитых в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели около школы "Муса бин Нусайр".