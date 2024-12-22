Двум жителям Иерусалима предъявлены обвинения в контактах с "Хизбаллой"

Двум жителям Иерусалима – Абд ас-Саламу и Таару Асили, 33 и 35 лет – предъявлены обвинения в контакте с "Хизбаллой" и передаче "Хизбалле" информации во время войны. Один из них также обвинен в незаконном ношении оружия.

Согласно сообщению прокуратуры, обвиняемые связались с женщиной под ником "Дания" через группу в WhatsApp и поделилась с ней информацией об Израиле. Позже, когда им уже было ясно, что "Дания" – агент "Хизбаллы", Абд ас-Салам переслал ей снимки, сделанные в районе Кейсарии, а Таар Асили пересылал новостные публикации о ситуации в Израиле. Обвиняемые получили предложения от агента о контакте с командиром разведки "Хизбаллы" под ником "Аль-Хадж".

В обвинении также сказано, что при посещении Дженина Абд ас-Салам позировал и фотографировался с оружием, которое принадлежало боевику, известному как "Абу Хараб".

Прокуратура просит суд вынести решение об аресте обвиняемых до окончания судебного разбирательства против них.