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Израиль

Двум жителям Иерусалима предъявлены обвинения в контактах с "Хизбаллой"

Суд
Хизбалла
Прокуратура
время публикации: 22 декабря 2024 г., 10:46 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 10:46
Двум жителям Иерусалима предъявлены обвинения в контактах с "Хизбаллой"
Flash90

Двум жителям Иерусалима – Абд ас-Саламу и Таару Асили, 33 и 35 лет – предъявлены обвинения в контакте с "Хизбаллой" и передаче "Хизбалле" информации во время войны. Один из них также обвинен в незаконном ношении оружия.

Согласно сообщению прокуратуры, обвиняемые связались с женщиной под ником "Дания" через группу в WhatsApp и поделилась с ней информацией об Израиле. Позже, когда им уже было ясно, что "Дания" – агент "Хизбаллы", Абд ас-Салам переслал ей снимки, сделанные в районе Кейсарии, а Таар Асили пересылал новостные публикации о ситуации в Израиле. Обвиняемые получили предложения от агента о контакте с командиром разведки "Хизбаллы" под ником "Аль-Хадж".

В обвинении также сказано, что при посещении Дженина Абд ас-Салам позировал и фотографировался с оружием, которое принадлежало боевику, известному как "Абу Хараб".

Прокуратура просит суд вынести решение об аресте обвиняемых до окончания судебного разбирательства против них.

Израиль
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