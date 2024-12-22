Министр Амсалем: "Восстановление поселений в Газе не на повестке дня"

Министр регионального сотрудничества Давид Амсалем ("Ликуд") заявил в интервью "Кан Бет", что вопрос восстановления еврейских поселений в секторе Газы не стоит на повестке дня.

"Этот вопрос никогда не обсуждался, он не поднимался даже в первые дни войны", – заявил Амсалем.

Министр заявил также, что он выступает за единоразовую, а не за поэтапную сделку по Газе. Целью Израиля должен быть переход к военным действиям, похожим на те, что имеют место в Иудее и Самарии, считает он. "Мы продолжим воевать в Газе еще много лет, однако форма этой войны должна быть иной. Мы должны настаивать на сохранении присутствия на "Филадельфийской оси". Все остальное менее важно", – говорит Амсалем.