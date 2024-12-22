Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 22 декабря, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Возможны дожди на севере страны.

В Иерусалиме – 10-15 градусов, в Тель-Авиве – 14-19, в Хайфе – 14-16, в Эйлате – 12-23, в Беэр-Шеве – 9-19, в Мицпе-Рамоне – 10-17, на побережье Мертвого моря – 15-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-20, в Ариэле – 11-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-18, на Голанских высотах – 9-15.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 140-220 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В понедельник – переменная облачность, температура без существенных изменений. Во вторник-среду будет солнечно, температура не изменится.