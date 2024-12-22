Внимание, розыск: пропала 27-летняя Арагойя Асчалу Муча из Хадеры

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей. Пропала 27-летняя Арагойя Асчалу Муча из Хадеры. В последний раз ее видели в субботу вечером, 14 декабря, в районе Хадеры, после чего от нее не было вестей.

Сегодня семья девушки дала разрешение опубликовать объявление о розыске. Приметы пропавшей: рост 170 см, полная, черные волосы. Была одета в брюки, майку и куртку черного цвета.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Хадеры по телефонам 04-6327470 и 04-6327444.