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Израиль

Внимание, розыск: пропала 27-летняя Арагойя Асчалу Муча из Хадеры

Розыск
время публикации: 22 декабря 2024 г., 19:08 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 19:15
Внимание, розыск: пропала 27-летняя Арагойя Асчалу Муча из Хадеры
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей. Пропала 27-летняя Арагойя Асчалу Муча из Хадеры. В последний раз ее видели в субботу вечером, 14 декабря, в районе Хадеры, после чего от нее не было вестей.

Сегодня семья девушки дала разрешение опубликовать объявление о розыске. Приметы пропавшей: рост 170 см, полная, черные волосы. Была одета в брюки, майку и куртку черного цвета.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Хадеры по телефонам 04-6327470 и 04-6327444.

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