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Израиль

Законопроект: запретить педагогам с палестинскими дипломами учить детей в Израиле

Палестинская администрация
Законы
Кнессет
Школьное образование
Образование
время публикации: 22 декабря 2024 г., 18:48 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 18:48
Ханан Аль-Хруб, палестинская учительница, получившая награду Global Teacher и премию в 1 миллион долларов. Ханан Аль-Хруб разработала свой собственный подход к обучению для поддержки детей, травмированных насилием.
Corinna Kern/Flash90

Министерская комиссия утвердила к голосованию Кнессетом в предварительном чтении законопроект депутатов Авихая Буарона и Амита Алеви ("Ликуд"), в соответствии с которым педагог, получивший образование в педагогическом образовательном учреждении Палестинской автономии, не сможет работать учителем в Израиле.

Данный законопроект продиктован тем, что палестинская образовательная система содержит огромное количество подстрекательских и антиизраильских материалов, однако до сих пор не было никаких препятствий преподаванию палестинских учителей в арабоязычных школах Израиля.

Израиль
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