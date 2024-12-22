Законопроект: запретить педагогам с палестинскими дипломами учить детей в Израиле

Министерская комиссия утвердила к голосованию Кнессетом в предварительном чтении законопроект депутатов Авихая Буарона и Амита Алеви ("Ликуд"), в соответствии с которым педагог, получивший образование в педагогическом образовательном учреждении Палестинской автономии, не сможет работать учителем в Израиле.

Данный законопроект продиктован тем, что палестинская образовательная система содержит огромное количество подстрекательских и антиизраильских материалов, однако до сих пор не было никаких препятствий преподаванию палестинских учителей в арабоязычных школах Израиля.