Третий взрыв за утро был слышен в центре Израиля. Полиция: контролируемые взрывы

В 9:43 22 декабря третий взрыв за утро был слышен в центре Израиля. Ранее пресс-служба полиции Израиля сообщила редакции Newsru.co.il, что речь идет о контролируемых взрывах, осуществленных взрывотехниками.

В 8:54 и в 9:19 утра в центре Израиля были слышны два взрыва. Эхо сильных взрывов слышали в Холоне, Рамат-Гане и других районах центра страны.

"Обычная работа взрывотехников в песках Моледет в Холоне", – сообщили в полиции.

Отметим, что полиция не предупреждала СМИ о планировавшихся управляемых подрывах.