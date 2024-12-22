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Израиль

Третий взрыв за утро был слышен в центре Израиля. Полиция: контролируемые взрывы

Полиция
время публикации: 22 декабря 2024 г., 09:43 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 10:09
Третий взрыв за утро был слышен в центре Израиля. Полиция: контролируемые взрывы
Пресс-служба полиции Израиля

В 9:43 22 декабря третий взрыв за утро был слышен в центре Израиля. Ранее пресс-служба полиции Израиля сообщила редакции Newsru.co.il, что речь идет о контролируемых взрывах, осуществленных взрывотехниками.

В 8:54 и в 9:19 утра в центре Израиля были слышны два взрыва. Эхо сильных взрывов слышали в Холоне, Рамат-Гане и других районах центра страны.

"Обычная работа взрывотехников в песках Моледет в Холоне", – сообщили в полиции.

Отметим, что полиция не предупреждала СМИ о планировавшихся управляемых подрывах.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 декабря 2024

В центре Израиля был слышен взрыв