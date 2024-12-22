Взрывы в центре Израиля. Полиция: управляемые подрывы

В 8:54 и в 9:19 утра 22 декабря в центре Израиля были слышны два взрыва. Эхо сильных взрывов слышали в Холоне, Рамат-Гане и других районах центра страны.

Пресс-служба полиции Израиля сообщила редакции Newsru.co.il, что речь идет о контролируемых взрывах, осуществленных взрывотехниками.

Отметим, что полиция не предупреждала СМИ о планировавшихся управляемых подрывах.