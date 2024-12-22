Взрывы в центре Израиля. Полиция: управляемые подрывы
время публикации: 22 декабря 2024 г., 09:29 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 10:09
В 8:54 и в 9:19 утра 22 декабря в центре Израиля были слышны два взрыва. Эхо сильных взрывов слышали в Холоне, Рамат-Гане и других районах центра страны.
Пресс-служба полиции Израиля сообщила редакции Newsru.co.il, что речь идет о контролируемых взрывах, осуществленных взрывотехниками.
Отметим, что полиция не предупреждала СМИ о планировавшихся управляемых подрывах.