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Израиль

Нетаниягу и Бен-Гвир созывают глав коалиционных партий

Биньямин Нетаниягу
Итамар Бен-Гвир
Коалиция
время публикации: 22 декабря 2024 г., 13:41 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 14:03
Нетаниягу и Бен-Гвир созывают глав коалиционных партий
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу созывает заседание глав коалиционных партий для обсуждения спорных предложений и законопроектов.

Одним из вопросов на повестке дня совещания будет требование министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира начать процесс увольнения юридического советника правительства Гали Баарав-Миары.

В окружении премьер-министра подтвердили, что этот вопрос будет на повестке дня, однако заявляют, что это не главная и не единственная тема. В то же время, как пишет портал Walla, совещание собирается по настоянию именно министра национальной безопасности.

Ожидается, что в ходе заседания главы партий проведут формальное голосование за увольнение Баарав-Миары. Это голосование не будет иметь никакого значения, так как для увольнения юридического советника необходимо создать комиссию, что можно сделать только решением правительства, а не глав партий коалиции.

Израиль
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