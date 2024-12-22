Нетаниягу и Бен-Гвир созывают глав коалиционных партий

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу созывает заседание глав коалиционных партий для обсуждения спорных предложений и законопроектов.

Одним из вопросов на повестке дня совещания будет требование министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира начать процесс увольнения юридического советника правительства Гали Баарав-Миары.

В окружении премьер-министра подтвердили, что этот вопрос будет на повестке дня, однако заявляют, что это не главная и не единственная тема. В то же время, как пишет портал Walla, совещание собирается по настоянию именно министра национальной безопасности.

Ожидается, что в ходе заседания главы партий проведут формальное голосование за увольнение Баарав-Миары. Это голосование не будет иметь никакого значения, так как для увольнения юридического советника необходимо создать комиссию, что можно сделать только решением правительства, а не глав партий коалиции.