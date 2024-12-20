Судьба юрсоветника, ожидание сделки с ХАМАСом, "переобувшиеся" политики. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Главное политическое событие уходящей недели прошло далеко от глаз публики и почти не вызвало реакций. Депутат Кнессета Мишель Бускила ("Ямин Мамлахти") представил на рассмотрение Кнессета законопроект о разделении функций юридического советника правительства. Этот шаг не был заявлен Яривом Левином как часть юридической реформы, однако на практике может стать наиболее существенным изменением ситуации в отношениях между юридической и политической системами. Саар, который в свое время добился изменения порядка избрания судей Верховного суда, а затем добился хотя бы частичной открытости заседаний комиссии по назначению судей, пытается сдвинуть с мертвой точки еще один процесс, который казалось застрял на века. Но не менее важным и характерным является то молчание, с которым этот законопроект воспринят юридической системой. Старая история про дилемму между шашечками и поездкой вновь проявилась.

Итамар Бен-Гвир продолжает, тем временем, заниматься любимым делом – троллингом правительства и премьер-министра с параллельным сбором голосов избирателей.

В оппозиции быстро переориентировались от требования заключить любую сделку с ХАМАСом, до требования согласиться исключительно на "полную сделку".

Нафтали Беннет продолжает готовиться к возвращению в игру.

Бен-Гвир и коалиция. Все в выигрыше

Партия "Оцма Иегудит" возобновила акции коалиционного протеста. На этой неделе Итамар Бен-Гвир пошел почти ва-банк, проголосовав против одного из законов, касающихся проекта бюджета на 2025 год. Голосование министра против бюджета – это шаг, который формально дает премьер-министру основания для его увольнения из правительства. Именно поэтому шаг Бен-Гвира можно расценить как шаг "ва-банк". Но почти "ва-банк, так как и Бен-Гвир, и Нетаниягу знают, что никто никого увольнять не будет. Во-первых, голосование было только в первом чтении, к тому же большинство было гарантировано и без участия Бен-Гвира. Во-вторых, и в главных, в нынешней ситуации Нетаниягу не может себе позволить увольнение Бен-Гвира. Коалиция насчитывает 68 человек, из которых один – Йоав Галант – относится к ней только формально. У Бен-Гвира есть шесть мандатов. Увольнение "Оцма Иегудит" оставляет Нетаниягу де-факто с 61 мандатом. В условиях продолжающейся войны, на фоне приближающихся событий – сделки с ХАМАСом, голосования по закону о призыве, создания комиссии по расследованию 7 октября – такая коалиция совершенно неприемлема с точки зрения премьер-министра.

Поводом к демаршу Бен-Гвира стала попытка руководства коалиции уклониться от формального решения о начале процесса увольнения юридического советника правительства. Необходимо помнить, что правительство само по себе уволить юридического советника правительства не может. Для этого нужно созвать специальную комиссию, такую же, как та, что принимала решение о ее назначении. Процесс этот долгий и сложный, и никто не гарантирует, что комиссия примет решение об увольнении Гали Баарав-Миары. Тем более, что комиссии придется работать в условиях постоянных угроз оппозиции устроить в стране акции протеста, подобных которым никто ранее не видел, как пообещал на этой неделе глава партии "Демократим" Яир Голан.

Кроме того, совершенно не очевидно, что правительство и его глава вообще хотят увольнять юридического советника. Гораздо проще держать занесенный меч над ее карьерной головой, стремясь таким образом немного остудить дух противоречия, прочно охвативший юридического советника по отношению к правительству.

Кстати, есть те, кто считают, что такой же мотив движет министром связи Шломо Караи в его попытках приватизировать корпорацию Гостелерадио.

Гидеон Саар, продвигавший, будучи министром юстиции, назначение Гали Баарав-Миары, вопреки мнению отставного судьи Ашера Груниса, возглавлявшего комиссию по отбору, признал, что "есть проблема в действиях юридического советника". Любопытно, что Саар увидел эту проблему только после того, как присоединился к правительству.

Приближающаяся сделка и политическое переобувание

Совсем недавно любые разговоры о сделке с ХАМАСом грозили Биньямину Нетаниягу практически моментальным развалом коалиции. Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир отвергали саму идею переговоров и сделки с ХАМАСом, что, по мнению сторонников соглашения, служило сдерживающим фактором при принятии решений Биньямином Нетаниягу. И вот сейчас, когда на повестке дня все та же сделка, условия которой хоть и неизвестны, но можно предположить, что не менее тяжелы для Израиля, чем раньше, со стороны "Ционут Датит" и "Оцма Иегудит" звучит лишь легкая критика. Нет угроз развала коалиции, нет угроз заблокировать голосование по бюджету, нет даже попытки использовать те механизмы, которые есть у коалиционных партий для того, чтобы повлиять на действия правительства и премьер-министра.

Причин, как мне кажется, две. Во-первых, на правом фланге не могут не замечать усиливающуюся, в том числе среди их избирателей, поддержку идеи сделки, особенно на фоне тех изменений, которые, судя по всему, происходят в позиции ХАМАСа. Во-вторых, партия "Ционут Датит", балансирующая на грани электорального барьера, вряд ли приобретет большую популярность, если развалит правое правительство. Поэтому Смотрич на данном этапе ограничивается мягкой критикой, а Бен-Гвир про сделку не упоминает вовсе, фокусируясь на всем, что связано с юридическим советником правительства.

Не менее интересные изменения произошли в оппозиции. До того момента, когда поэтапная сделка стала реальной перспективой, оппозиционеры, в первую очередь партия "Еш Атид", требовали заключения сделки, не делая различий между поэтапной и окончательной сделкой. Сейчас тон изменился, и в оппозиции критикуют намерение Нетаниягу заключить поэтапную сделку, требуя "возвращения всех и сразу". В коалиции заявляют, что нет сделки, как вообще нет шага и действия, которое удовлетворило бы оппозиционеров.

Помимо критики по поводу сделки и остальных шагов правительства, в оппозиции продолжают и попытки сформировать те или иные союзы, в центре которых находится бывший премьер-министр Нафтали Беннет. Его ближайшая в недавнем прошлом союзница Айелет Шакед рассказала на этой неделе в интервью подкасту Надава Пери, что ведет беседы с Беннетом, а также с главой НДИ Авигдором Либерманом о совместном участии в выборах. Шакед отметила, что нет никаких сомнений в намерении Беннета баллотироваться в Кнессет и отметила, что, с ее точки зрения, наиболее логичной формой участия в выборах будет союз Беннета с Либерманом. О своих собственных планах Шакед говорить отказалась.

Еще один политик, действия которого привлекают внимание – это Йоав Галант. По сообщению журналистки "Кан 11" Аялы Хасон, он также проверяет возможность союза и совместного участия в будущих выборах с Нафтали Беннетом. В окружении Галанта опровергли эту информацию, заявив, что он остается в "Ликуде".

Политические комбинации не являются исключительной прерогативой оппозиции. На этой неделе сообщалось, что в "Ликуде" взвешивают возможность создания новой партии-спутника во главе с бригадным генералом запаса Офером Винтером. Его имя появилось в заголовках после интервью телеканалу "Кан 11", в котором Винтер утверждал, что начальник генерального штаба ЦАХАЛа блокировал его планирующееся назначение на должность военного секретаря премьер-министра. Через несколько дней была опубликована информация о том, что в "Ликуде" проверяют электоральную популярность Винтера. Опросы показали, что Винтер баллотируется на грани электорального барьера. Логично предположить, что попытки создать партию-спутник, которая будет баллотироваться с целью отобрать голоса у других правых партий, в том числе у НДИ. Авигдор Либерман, кстати, высоко ценит Офера Винтера, который был его военным секретарем в период пребывания лидера НДИ на посту министра обороны. Все эти возможные союзы, если и будут заключены, то не раньше того момента, когда будет объявлена дата выборов. Когда это произойдет, никто не знает.

Неделя в суде: прокуратура потерпела поражение

Вторая неделя свидетельских показаний премьер-министра Биньямина Нетаниягу в окружном суде Тель-Авива была более чем удачной для главы правительства. Сначала суд удовлетворил его просьбу об отмене одного дня допроса, как позднее выяснилось для того, чтобы предоставить Нетаниягу возможность посетить сирийский хребет Хермона. А затем суд преподнес обвиняемому крупный подарок, поинтересовавшись у представителей прокуратуры, уверены ли они, что обвиняемый Нетаниягу лично действовал, пытаясь повлиять на освещение его деятельности порталом Walla. Сторонники Нетаниягу поспешили заявить, что "дело 4000" продолжает разваливаться. Противники премьера утверждают, что вопрос судей касался лишь 85 из более чем трехсот эпизодов, фигурирующих в обвинительном заключении. Одно сомнений не вызывает: 18 декабря прокуратура потерпела в суде чувствительное поражение, ставшее особенно болезненным после того, как представитель обвинения Йегудит Тирош не смогла дать ответ на вопрос судей, а попросила время "для изучения обвинительного заключения". Можно было ожидать, что обвинение знакомо с каждой буквой самого важного в истории государства дела. Огрехи работы прокуратуры сопровождают это дело с самого его начала и не прекращаются. Это еще не означает развал дела, однако бесспорно ослабляет позиции государственной прокуратуры перед возможными переговорами по внесудебной сделке.

Комиссии по расследованию и смена начгенштаба

Министр обороны Исраэль Кац потребовал от начальника генерального штаба ЦАХАЛа Герци А-Леви завершить все расследования провалов 7 октября 2023 года до конца первого месяца 2025 года. По сути это означает, что министр обороны потребовал от начальника генерального штаба сдать дела до конца января. Еще одно свидетельство того, что активная фаза войны близится к своему завершению.

Когда (и если) сменится начальник генерального штаба, на правительство очевидным образом усилится давление с требованием создать комиссию, которая будет расследовать провалы не только военной, но и политической системы. В коалиции продолжают лелеять мечту о создании "политизированной" комиссии, иными словами комиссии, которая будет создана политиками (совместно коалицией и оппозицией), а не главой Верховного суда. Реалистичность такого плана выглядит сомнительной. Уже обсуждается компромисс, согласно которому членов комиссии назначит глава Верховного суда, как и предписано законом, однако это будет сделано с согласия всех судей Верховного суда. Так, по мнению авторов компромисса, будет достигнута большая степень доверия со стороны тех, кто не полагается на честность намерений судьи Ицхака Амита. Компромисс этот еще не утвержден, и ожидается, что он претерпит значительные изменения. Однако сам факт готовности сторон к переговорам о компромиссе не тривиален. Желающие могут увидеть в нем намек на готовность сторон прийти к компромиссу и в вопросе назначения главы Верховного суда. До истечения срока, отведенного для этого Верховным судом, остается менее четырех недель.