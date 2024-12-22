ДТП возле развязки Зейтим в восточном Иерусалиме, пострадали четыре человека

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение о тяжелой аварии неподалеку от развязки Зейтим.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь двоим пострадавшим, после чего повезли их в больницы "Шаарей Цедек" и "Адасса Ар а-Цофим".

Сообщается, что пострадавшие - молодые люди в возрасте около 20 лет, один из них был отправлен в больницу в критическом состоянии, второй - в тяжелом состоянии.

Еще двое пострадавших, палестинцы, получили помощь от сотрудников "Красного полумесяца", оба они в состоянии средней степени тяжести.