Жительница Кирьят-Оно задержана по подозрению в причастности к аварии в Петах-Тикве
время публикации: 22 декабря 2024 г., 20:30 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 21:01
Сотрудники дорожной полиции задержали для допроса жительницу Кирьят-Оно, которую подозревают в причастности к аварии со смертельным исходом, произошедшей в Петах-Тикве ранее в воскресенье.
Напомним, легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом, в результате происшествия мотоциклист получил крайне тяжелые травмы и вскоре скончался в больнице.
Водительница легковой машины по результатам расследования была задержана.
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