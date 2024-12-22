x
22 декабря 2024
|
последняя новость: 21:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 декабря 2024
|
22 декабря 2024
|
последняя новость: 21:44
22 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Жительница Кирьят-Оно задержана по подозрению в причастности к аварии в Петах-Тикве

время публикации: 22 декабря 2024 г., 20:30 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 21:01
Жительница Кирьят-Оно задержана по подозрению в причастности к аварии в Петах-Тикве
Пресс-служба МАДА

Сотрудники дорожной полиции задержали для допроса жительницу Кирьят-Оно, которую подозревают в причастности к аварии со смертельным исходом, произошедшей в Петах-Тикве ранее в воскресенье.

Напомним, легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом, в результате происшествия мотоциклист получил крайне тяжелые травмы и вскоре скончался в больнице.

Водительница легковой машины по результатам расследования была задержана.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 декабря 2024

ДТП в Петах-Тикве, погиб мотоциклист
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 17 декабря 2024

Камера с помощью ИИ сможет вычислять пьяных водителей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 декабря 2024

Полиция подтвердила: наезд в Бней-Браке был терактом, исполнитель – израильский араб