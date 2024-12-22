Жительница Кирьят-Оно задержана по подозрению в причастности к аварии в Петах-Тикве

Сотрудники дорожной полиции задержали для допроса жительницу Кирьят-Оно, которую подозревают в причастности к аварии со смертельным исходом, произошедшей в Петах-Тикве ранее в воскресенье.

Напомним, легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом, в результате происшествия мотоциклист получил крайне тяжелые травмы и вскоре скончался в больнице.

Водительница легковой машины по результатам расследования была задержана.