Запрещены к публикации сведения о расследовании экологической катастрофы в Израиле

В понедельник, 22 февраля, по запросу министерства охраны окружающей среды Израиля в судебном порядке была запрещена к публикации информация о расследовании экологической катастрофы, связанной с выбросом мазута на средиземноморское побережье. Решение утверждено судьей мирового суда в Хайфе Зиядом Фаллахом.

В соответствии с решением суда, переданным в СМИ, запрещено публиковать любые детали расследования, включая сведения, которые могли бы идентифицировать подозреваемых. В частности, нельзя публиковать названия судов и портов их отправления, указывать маршруты их следования.

Экологическая катастрофа на побережье Израиля. Фоторепортаж

17-18 февраля на израильское средиземноморское побережье, от Рош а-Никра на севере до Ашкелона и Зиким на юге, штормом были выброшены сотни тонн мазута. Общая протяженность полосы загрязнения около 160 км. По версии министерства экологии Израиля, источником загрязнения стало судно, пострадавшее в ходе шторма недалеко от израильского побережья. В отчете минэкологии говорилось, что под подозрением примерно десять судов, которые на прошлой неделе шли на удалении около 50 км от израильского побережья.

Работы по очистке пляжей средиземноморского побережья Израиля от мазута. В результате загрязнения воды и прибрежной полосы погибло множество морских животных, в том числе детеныш кита.

Специалисты в области охраны окружающей среды говорят о самой тяжелой экологической катастрофе на побережье Израиля за последние десятилетия. По предварительным оценкам, в основном работы по очистке пляжей можно завершить в течение нескольких недель, но на то, чтобы полностью устранить последствия этой экологической катастрофы, уйдут годы.

Управление парков и заповедников Израиля открыло центр регистрации добровольцев, предлагающих свою помощь при очистке побережья Израиля от мазута. Центры информации и регистрации действуют, начиная с 21 февраля, на следующих пляжах: Ахзив, Тель Дор, А-Боним, Бейт Янай, Шикмона, Пальмахим, Ашкелон. Заинтересованные могут записаться на специальной странице Управления парков и заповедников. Позднее записавшиеся получат сообщение о месте и времени начала работы. Работать добровольцы будут после подробного инструктажа по поводу правил безопасности при уборке мазута.

Граждан, за исключением записавшихся добровольцев, просят не приближаться к загрязненным пляжам и не пытаться очищать их самостоятельно, поскольку эти действия требуют соответствующей подготовки и использования надлежащих защитных средств.

Министерство экологии, министерство здравоохранения и министерство внутренних дел опубликовали заявление, в котором гражданам Израиля предписано воздерживаться от посещения пляжей Средиземного моря с какими-либо целями до особого распоряжения. Запрет касается занятий спортом на берегу Средиземного моря, купания и отдыха.