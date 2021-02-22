Тысячи израильтян не могут вернуться из-за границы. Рассказы людей и комментарии чиновников

Несмотря на решение правительства о том, что в Израиль могут возвращаться по две тысячи граждан в сутки, фактически границы государства все еще остаются закрытыми для израильтян, находящихся за рубежом.

В воскресенье, 21 февраля, состоялось заседание комиссии Кнессета по законодательству, на котором, в частности, обсуждались вопросы открытия аэропорта и карантина в гостиницах.

Согласно представленным на заседании комиссии данным, всего 30% вернувшихся из-за границы отправляются в гостиницы. 70% отправляются после прохождения комиссии в аэропорту на домашний карантин. Одна из причин – карантинные гостиницы не могут принять больше 600 человек в день. Поэтому те, кому повезло, по "гуманитарным" причинам отправляются на карантин домой и, как опасаются в минздраве, зачастую его не соблюдают. Это одна из причин, по которым, как было заявлено на комиссии, нельзя открыть международный аэропорт.

Как уже давно было заявлено, минздрав рассматривает (уже несколько месяцев как минимум) альтернативы карантину в гостиницах. Например, выдвигается предложение (которое встретило сильную поддержку главы комиссии по законодательству депутата от "Яадут а-Тора" Яакова Ашера) ввести электронные браслеты для прилетающих из-за границы.

Депутат от партии ТЭЛЕМ Андрей Кожинов предложил другой выход из ситуации – требующий гораздо меньшего ущемления гражданских прав и меньших сложностей: дать всем прилетающим выбор – либо карантин в гостинице, либо разрешение на триангуляцию своего телефона. Триангуляцию в этом случае осуществляли бы не в ШАБАКе, а в компаниях сотовой связи. "То есть, это фактически разрешение на доступ к тому, что знает о вас Google, – объясняет Кожинов, – Разумеется, всегда можно оставить телефон дома, и пойти гулять без него, но такое разрешение может быть еще одной причиной для соблюдения домашнего карантина, поскольку большинство людей все же стараются не нарушать закон".

Еще одним препятствием для возвращения израильтян домой являются договора об открытом небе с другими странами. Как только израильская авиакомпания осуществляет рейсы в другую страну, Израиль обязан позволить авиакомпаниям этой страны также осуществлять рейсы в Израиль. То есть, аэропорт по факту в этом случае станет открытым.

"Все это приводит к тому, что граждане Израиля не могут вернуться домой. При этом МИД и министерство обороны организуют спецрейсы для своих сотрудников, которые прилетают в Израиль специально для прохождения вакцинации, не доступной для других граждан Израиля, застрявших за границей. Кроме того, минздрав утверждает, что вывозные рейсы в Москву и Киев невозможны, поскольку в России и Украине слишком высокая заболеваемость. При этом те же люди через Франкфурт прилететь могут, то есть мутации, путешествующие транзитом, наш минздрав не пугают. Есть еще один важный момент, на который до сих пор все старались не обращать внимания. Государство не имеет права лишать своих граждан возможности проголосовать на выборах в Кнессет. А если к моменту выборов аэропорт открыт не будет, именно это произойдет", – говорит Кожинов.

Напомним, до сих пор из России, где находятся сотни израильских граждан, не имеющих возможность вернуться домой, не было ни одного вывозного рейса. Обращение в министерство транспорта с требованием организовать такой рейс подавали политики (в частности, депутат от "Еш Атид" Константин Развозов), частные лица и авиакомпании.

Генеральный директор авиакомпании "Исраэйр" Ури Сиркис в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il заявил, что авиакомпания, получив множество обращений от застрявших в России израильтян, а также гарантии об оплате рейса от некой крупной компании, которую Сиркис называть не пожелал, обратилась в министерство транспорта с просьбой разрешить "Исраэйру" осуществить вывозной рейс в Москву, однако получила отказ. Такой же отказ последовал на просьбы осуществить рейсы в Киев и в Кишинев.

У граждан Израиля, находящихся в Европе, есть возможность, получив разрешение от комиссии по исключительным случаям, вернуться домой через Франкфурт. Однако, помимо финансовых затрат, этот вариант связано с сильными логистическими трудностями. Израильтяне либо в течение длительного срока не получают ответы от комиссии минтранса, либо, даже при наличии положительного ответа, не могут улететь домой в связи с отсутствием рейсов.

"Ко мне поступает множество обращений, в которых люди пишут, что пока были рейсы, не было разрешения от комиссии, а когда разрешение было получено, они не смогли найти рейс, – рассказывает депутат Развозов. – Поэтому мы сейчас пытаемся действовать другим образом. Мы составляем списки тех, кто сейчас находится в Москве и в Киеве. Если в Киеве сейчас несколько десятков человек, то в Москве их несколько сотен. Я уже передал списки в комиссию, и мы получили разрешение для 150 человек. Теперь ждем разрешения для остальных. С самолетом проблем не будет, билеты окупят аренду самолета. Кроме того, есть компании, которые готовы взять на себя риски в этом случае. Единственное, что нам нужно от государства, это разрешение на посадку самолета".

При этом израильтяне, которым удается получить разрешение на возвращение домой и которые решаются на перелет из Москвы через Франкфурт, рассказывают о тяжелейших условиях в немецком аэропорту, о проблемах как с багажом, так и с ручной кладью и о хамском обращении сотрудников "Исраэйра". С тремя такими израильтянами, которые ожидали рейса домой во Франкфурте, побеседовал наш корреспондент.

"Нет 150 долларов? Ну и сиди"

Елизавете 25 лет, она живет в Израиле три с половиной года. После репатриации она служила в боевых частях ЦАХАЛа, в спасательном подразделении. Вскоре после того, как Елизавета демобилизовалась из ЦАХАЛа, началась эпидемия коронавируса, и молодую женщину, которая в это время работала в кафе, отправили в неоплачиваемый отпуск. В Екатеринбурге, родном городе Елизаветы, у нее остались маленький ребенок и пожилые родители. В декабре Елизавета полетела в Екатеринбург навестить родных. В январе, когда она должна была вернуться домой, попала в карантин, а потом Израиль закрыли для полетов. Находясь в России, Елизавета продолжала платить за квартиру в Израиле, доходов у нее нет. В итоге она решила занять деньги на билет и полететь домой через Франкфурт. Во Франкфурт она прилетела из Москвы за сутки до своего рейса в Израиль, поскольку в день вылета в Израиль рейсов из Москвы не было. Прилетев во Франкфурт, Елизавета выяснила, что не может забрать багаж и выйти из аэропорта в гостиницу. При этом из Франкфурта вылетал самолет "Исраэйра", на котором были места, но за изменение билета нужно было доплатить 150 долларов, которых у женщины не было. И она услышала от сотрудника "Исраэйра" по имени Офир: "Нет 150 долларов? Ну и сиди".

"Я никогда не думала, что моя страна сделает мне так больно"

"У Елизаветы тяжелейшая аллергия, сопровождаемая сильными астматическими приступами. Когда мы прилетели во Франкфурт и оказалось, что переночевать в гостинице не удастся, но прямо сейчас, на сутки раньше, можно улететь домой, я конечно же была готова заплатить эти 150 долларов за смену билета, но у Елизаветы их не оказалось. Я предлагала ей за нее заплатить, но она плакала, что не сможет отдать мне деньги, потому что в Израиле у нее накопились огромные долги. В общем, когда какой-то Офир из авиакомпании сказал ей что-то вроде "Нет денег? Ну и сиди", я поняла, что не смогу ее бросить. Как оказалось, я правильно сделала, – у нее был сильнейший астматический приступ после того, как мы не попали в самолет, а потом этим утром. Знаете, люди, которые не смогли получить разрешение на возвращение домой, или у которых нет денег, или которые по другим причинам не могут вернуться, просто в отчаянии. Никто не понимает, как государство может так поступать со своими гражданами. Нам вчера пытались помочь депутат Развозов и консул Израиля во Франкфурте, они безуспешно пытались убедить местные власти дать нам возможность переночевать в гостинице. Но это были единственные израильтяне, которые пытались нам помочь. Нам помогали все – и русские, и немцы, но только не соотечественники. Я за эти 26 лет в Израиле многое повидала, много лет работала на территориях, моталась в разные поселения на вызовы, но никогда не думала, что моя страна сделает мне так больно", – рассказывает Ольга.

"Центр жизни"

В транзитной зоне аэропорта во Франкфурте, где ночью не работало ни одно кафе и ни один магазин и было отключено отопление, израильтяне ночевали втроем. Третьим был Давид. Ему 41 год, репатриировался с женой и тремя маленькими детьми два года назад. Давид – бурильщик, поэтому, чтобы кормить семью, он проводит много времени, работая за границей. "Закрытое небо" застало его в Москве. Когда он подал просьбу о возвращении в спецкомиссию, ему ответили отказом, поскольку его "центр жизни" находится не в Израиле. Тем временем в Израиле жена Давида и трое детей (три года, шесть лет и восемь лет) ждали его возвращения. Только после того, как жена Давида повредила ногу, и в комиссию поступили письма уже от нее, сопровождаемые медицинскими документами, Давиду дали разрешение на возвращение домой.

Гендиректор "Исраэйра" заявил в беседе с нашим корреспондентом, что условия смены билета прописаны на сайте авиакомпании.

Наша редакция попросила министерство транспорта объяснить, почему до сих пор не утверждены вывозные рейсы из Москвы. Мы получили следующий ответ: "Министерство здравоохранения и Управление тылом могут контролировать ситуацию в том случае, если в страну прилетает не более трех рейсов в неделю. Когда способности контроля и надзора будут увеличены, появится возможность добавить рейсы из других точек. Министерство транспорта постоянно рассматривает просьбы об осуществлении внеочередных рейсов. На прошлой неделе были утверждены рейсы из Киева и Лондона, на этой неделе будет совершен рейс из Парижа".

Материал подготовила Алла Гаврилова



