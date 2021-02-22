Число граждан, имеющих право вернуться в страну, сокращено до 200; рейсы репатриантов отменены

В понедельник, 22 февраля, глава правительства Биньямин Нетаниягу, министр здравоохранения Юлий Эдельштейн и министр транспорта Мири Регев приняли решение об отмене обязательного карантина в гостиницах и сокращении числа граждан Израиля, которые могут ежедневно въезжать в страну, с двух тысяч до 200 человек.

Разрешение на въезд в страну будет даваться комиссией исключительно в гуманитарных случаях.

Решение Нетаниягу, Эдельштейна и Регев будет действовать до тех пор, пока не найден способ обеспечить соблюдения гражданами домашнего карантина или пока вновь не будет принято решение об обязательном помещении в карантин всех приезжающих в Израиль.

В связи с данным решением рейсы с репатриантами, планировавшиеся на этой неделе, также, вероятнее всего, будут отменены. Речь идет об авиарейсах с репатриантами из Франции, Украины, России, Южной Америки и Эфиопии. Редакция NEWSru.co.il попросила министерство алии и интеграции уточнить эти данные, однако мы пока не получили ответ.

Напомним, на прошлой неделе правительство Израиля приняло решение продлить постановление о прекращении авиасообщения до 6 марта. Ранее было принято решение о том, что в Израиль могут возвращаться по две тысячи граждан в сутки. Это решение вызвало резкое сопротивление со стороны министерства здравоохранения и Управления тылом, представители которых заявляли, что у них нет возможности обеспечивать контроль над соблюдением карантина со стороны приезжающих, а также нет возможности поместить всех прилетающих в карантинные гостиницы.

В воскресенье, 21 февраля, состоялось заседание комиссии Кнессета по законодательству, на котором, в частности, обсуждались вопросы открытия аэропорта и карантина в гостиницах. Согласно представленным на заседании комиссии данным, всего 30% вернувшихся из-за границы отправляются в гостиницы. 70% отправляются после прохождения комиссии в аэропорту на домашний карантин. Одна из причин – карантинные гостиницы не могут принять больше 600 человек в день. Поэтому те, кому повезло, по "гуманитарным" причинам отправляются на карантин домой и, как опасаются в минздраве, зачастую его не соблюдают.

В итоге председатель комиссии депутат от "Яадут а-Тора" Яакова Ашер продлил постановление о содержании вернувшихся из-за границы израильтян в гостиницах до конца дня 22 февраля, чтобы дать возможность принять решение об альтернативных мерах по предотвращению распространения Израиле мутаций коронавируса.