Официальный отчет: в Шхеме ликвидированы разыскиваемые террористы

Пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пограничной полиции (МАГАВ) и общей службы безопасности (ШАБАК) опубликовали официальный отчет об операции в Шхеме, проведенной 22 февраля 2023 года.

В официальном заявлении сказано, что силы пограничной полиции, армии и спецслужб действовали в Старом городе (Касбе) Шхема с целью розыска и задержания или нейтрализации трех разыскиваемых террористов, причастных к гибели старшего сержанта Идо Баруха (убитого в октябре 2022 года). По данным ШАБАКа, эти боевики планировали новые нападения. В ходе проведения операции возникла перестрелка, были обезврежены разыскиваемые террористы и другие боевики. Отмечается, что огонь велся по боевикам, оказавшим вооруженное сопротивление, и по тем, кто бросал гранаты и бутылки с зажигательной смесью.

Названы имена разыскиваемых боевиков, которые были убиты:

1. Хусам Аслим (24), один из лидеров террористической группировки "Львиное логово" ("Арин аль-Асуд").

2. Мухаммад Ах Фатх (24), боевик "Исламского джихада".

3. Уалид Дахиль (24), боевик "Львиного логова".

adv_11 m_ar_1

В доме, где скрывались боевики, найдены оружие и боеприпасы.

Среди израильских военных, пограничников и сотрудников спецслужб убитых или раненых нет.

Отметим, что данный отчет не в полной мере соответствует данным палестинской стороны.

adv_12 m_ar_2

После операции в Шхеме армия и полиция усилили меры безопасности в Иерусалиме, Иудее и Самарии.

Спецоперация в Шхеме. Фоторепортаж, видео

adv_13 incontent_1

adv_14 m_ar_3

Сведения, публиковавшиеся палестинской стороной

Около 10 утра поступила первая информация о том, что израильские военные, действующие на территории Шхема, выпустили противотанковую ракету по зданию, в котором находятся боевики, оказывавшие вооруженное сопротивление.

Поступали сообщения об интенсивной перестрелке.

adv_15 incontent_2

adv_16 m_ar_4

Примерно через час палестинские источники передали, что в район Касбы (Старый город Шхема) прибывают дополнительные силы ЦАХАЛа. Вскоре после этого стало известно, что по дому, где находились боевики, выпущена еще одна ракета.

Министерство здравоохранения Палестинской автономии заявляет о десяти убитых и почти 100 раненых.

Имена убитых, по версии минздрава ПА:

1. Аднан Баара (72)

2. Мухаммад Эйнбуси (24, боевик)

3. Тамэр Минауи (31, боевик, сначала минздрав ПА объявил, что ему 14 лет)

4. Масаб Уис (боевик "Батальона Балата")

5. Хасам Аслим (24, боевик "Львиного логова")

6. Мухаммад Абу Бакр (боевик "Исламского джихада")

7. Уалид Дахиль (23, боевик)

8. Абд аль-Хади Ашкар (61)

9. Мухаммад Шаабан (16)

10. Джаср Канаир (23)

adv_17 incontent_3

adv_18 m_ar_5

Судя по сообщениям палестинских властей, среди убитых сегодня в Шхеме есть мирные граждане.

Террористическая группировка "Львиное логово" заявляет о шести "шахидах" среди боевиков (не только принадлежащих к этой группировке), называя их имена:

1. Хасам Аслим

2. Мухаммад Абу Бакр

3. Масаб Уис

4. Уалид Дахиль

5. Мухаммад Эйнбуси

6. Тамэр Минауи