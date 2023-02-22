"Закон Дери" и преодоление вето БАГАЦа: еще один бурный день в Кнессете

22 февраля Кнессет рассмотрит несколько частных законопроектов, в том числе те, которые коалиция сняла с повестки дня неделю назад.

Помимо прочего на рассмотрение Кнессета будет вынесена поправка к Основному закону о правительстве. В рамках этой поправки, получившей название "закон Дери-2", судебная система лишается права вмешиваться в процесс назначения министров и принимать решение о том, может ли тот или иной политик занимать пост министра. Этот законопроект продвигается коалицией, несмотря на предупреждения со стороны юридического советника правительства Гали Баарав-Миары, отмечавшей высокую вероятность того, что эта инициатива будет позднее заблокирована БАГАЦем.

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Кнессет также рассмотрит в предварительном чтении частный законопроект депутата Симхи Ротмана ("Ционут Датит") о преодолении вето БАГАЦа. Согласно этому законопроекту, судьи БАГАЦа смогут отменять закон, принятый Кнессетом, лишь в случае единогласного решения полного состава судейской коллегии. Кнессет, в свою очередь, сможет переголосовать отменный закон большинством в 61 голос. Отметим, что параллельно комиссия Кнессета по законодательству во главе с тем же Ротманом продолжит рассмотрение аналогичного правительственного законопроекта.

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Еще один законопроект, имеющий отношение к юридической системе страны, представлен депутатом Кнессета Моше Саада ("Ликуд"). Согласно этому законопроекту, отдел минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), будет выделен в отдельное ведомство и не будет более подчинен государственной прокуратуре.

Коалиция планировала вынести эти законопроекты на голосование 15 февраля, однако по просьбе президента Ицхака Герцога они были сняты с повестки дня. Этот шаг со стороны коалиции не привел к началу переговоров по компромиссу президента вокруг юридической реформы.

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Накануне радиостанция "Кан Бет" сообщила, что коалиция приняла решение приостановить продвижение пакета законов, являющихся частью юридической реформы, за которые проголосовал Кнессет в первом чтении. По сообщению радиостанции, это делается для того, чтобы дать шанс переговорам с оппозицией.

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Коалиция намерена продолжить обсуждение второго пакета законодательных инициатив, продвигаемых в рамках реформы, и которые в данный момент находятся на рассмотрении парламентской комиссии по законодательству.

Вечером 21 февраля глава правительства Биньямин Нетаниягу опубликовал видеообращение, в котором призвал к переговорам о юридической реформе и обвинил оппозицию в нежелании вести диалог. "Граждане Израиля, пора разговаривать. Я слышу голос народа – я слышу и тех, кто приветствует реформу, и тех, кто ее опасается. Когда между нами есть разногласия, можно и нужно разговаривать, чтобы прийти к соглашению или, как минимум, сократить разрыв между нами. Но это требует лидерства и государственной ответственности", – сказал Нетаниягу и добавил, что не видит с другой стороны лидеров, которые готовы сесть на стол переговоров. "Давайте говорить здесь и сейчас, без предварительных условий", – заявил премьер-министр.

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Лидер оппозиции Яир Лапид в ответ заявил: "Сейчас не время для лозунгов и уловок". "Вместо того, чтобы делать заявления для прессы, позвоните президенту и сообщите ему, что вы приостанавливается процесс утверждения реформы и начинаете переговоры. Граждане Израиля, я не знаю, как сказать это иначе: глава правительства лжет. Мы уже много недель пытаемся вести с ними переговоры", – написал глава оппозиции в микроблоге Twitter.

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21 февраля противники реформы пытались сорвать выступление министра юстиции Ярива Левина на конференции газеты "Едиот Ахронот". Они раз за разом прерывали его слова криками. "Вы не сможете запугать нас. Вы не сможете заткнуть нам рот", – ответил министр юстиции.