СМИ: коалиция решила приостановить продвижение первой части юридической реформы

Во вторник, 21 февраля, радиостанция "Кан Бет" передала, что в коалиции принято решение приостановить продвижение первого пакета законов, являющихся частью юридической реформы, за которые проголосовал Кнессет в первом чтении. По данным радиостанции, это делается для того, чтобы "дать шанс переговорам".

Тем временем коалиция намерена сосредоточиться на втором пакете законодательных инициатив, продвигаемых в рамках реформы, и которые в данный момент находятся на рассмотрении парламентской комиссии по законодательству.

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В сообщении радиостанции говорилось, что лидеры коалиции надеются провести все части юридической реформы через первое чтение в Кнессете до окончания зимней сессии, то есть до марта.

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Вечером 21 февраля глава правительства Биньямин Нетаниягу выпустил видеообращение, в котором призвал к переговорам о юридической реформе и обвинил оппозицию в нежелании договариваться.

Граждане Израиля, пора разговаривать. Я слышу голос народа – я слышу и тех, кто приветствует реформу, и тех, кто ее опасается. Когда между нами есть разногласия, можно и нужно разговаривать, чтобы прийти к соглашению или как минимум сократить разрыв между нами. Но это требует лидерства и государственной ответственности", – сказал Нетаниягу и добавил, что не видит с другой стороны лидеров, которые готовы сесть на стол переговоров.

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"Давайте говорить здесь и сейчас, без предварительных условий", – заявил премьер-министр.

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Лидер оппозиции Яир Лапид в ответ заявил: "Сейчас не время для лозунгов и уловок". Лапид напомнил, что президент государства Ицхак Герцог призвал стороны к переговорам, а правительство – к приостановке продвижения реформы на время переговоров.

"Вместо того, чтобы делать заявления для прессы, позвоните президенту и сообщите ему, что вы приостанавливается процесс утверждения реформы и начинаете переговоры. Граждане Израиля, я не знаю, как сказать это иначе: глава правительства лжет. Мы уже много недель пытаемся вести с ними переговоры", – написал глава оппозиции в своем "твиттере".