Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 22 февраля, температура понизится и будет ниже среднесезонной. Облачно. Ожидаются дожди на севере и в центре, до северного Негева. Не исключены затопления в низинах. Снегопад на Хермоне и на других вершинах Голанских высот, вечером возможен слабый снегопад или снег с дождем в горах центра страны.

В Иерусалиме – 5-8 градусов, в Тель-Авиве – 11-13, в Хайфе – 8-10, в Эйлате – 12-19, в Беэр-Шеве – 7-14, в Мицпе-Рамоне – 6-11, на побережье Мертвого моря – 11-12, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-14, в Ариэле – 5-8, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-12, на Голанских высотах – 3-8.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 100-200 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В воскресенье-понедельник – похолодание, ожидается слабый снег с дождем в Иерусалиме и других районах страны на высоте более 500 м над уровнем моря, очень холодно. Во вторник будет солнечно и прохладно.