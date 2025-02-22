Очередное вооруженное нападение в Бней-Браке, тяжело ранен юноша
время публикации: 22 февраля 2025 г., 01:12 | последнее обновление: 22 февраля 2025 г., 05:17
В ночь на 22 февраля в Бней-Браке на улице Ааронович было совершено вооруженное нападение, в результате которого был тяжело ранен юноша примерно 16 лет.
В тяжелом и нестабильном состоянии он был доставлен в больницу, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Полиция проводит расследование.
Напомним, что в ночь на 21 февраля в Бней-Браке на улице Жаботински, угол Цви Эрлинг, был застрелен мужчина примерно 25 лет.
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