Очередное вооруженное нападение в Бней-Браке, тяжело ранен юноша

В ночь на 22 февраля в Бней-Браке на улице Ааронович было совершено вооруженное нападение, в результате которого был тяжело ранен юноша примерно 16 лет.

В тяжелом и нестабильном состоянии он был доставлен в больницу, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция проводит расследование.

Напомним, что в ночь на 21 февраля в Бней-Браке на улице Жаботински, угол Цви Эрлинг, был застрелен мужчина примерно 25 лет.