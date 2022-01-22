На севере Израиля арабы напали на полицейских, десять задержанных

Полицейские подверглись нападению в деревне Хаджаджра на севере Израиля.

Местные жители устроили массовые беспорядки после того, как в деревню прибыл наряд полиции, вызванный в связи с инцидентом на почве насилия в семье. Возле патрульной машины скопилось большое число людей, которые начали бросать в полицейских камни и тяжелые предметы.

На место прибыли дополнительные наряды полиции, которые задержали десятерых участников беспорядков.