В Рамле убита 36-летняя жительница арабского квартала города

Вечером в субботу, 22 января, в Рамле была убита 36-летняя жительница арабского квартала города. Согласно опубликованной информации, женщина была крайне тяжело ранена выстрелами. Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили пострадавшую в больницу "Асаф а-Рофэ" в Црифине. Там медики были вынуждены были констатировать ее смерть.

Полиция Рамле приступила к изучению обстоятельств инцидента.

Это седьмое убийство женщины в арабском секторе с начала месяца.