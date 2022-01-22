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NEWSru.co.il :: В Израиле22 января 2022 г., 22:36

В Рамле убита 36-летняя жительница арабского квартала города

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В Рамле убита 36-летняя жительница арабского квартала города

Вечером в субботу, 22 января, в Рамле была убита 36-летняя жительница арабского квартала города. Согласно опубликованной информации, женщина была крайне тяжело ранена выстрелами. Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили пострадавшую в больницу "Асаф а-Рофэ" в Црифине. Там медики были вынуждены были констатировать ее смерть.

Полиция Рамле приступила к изучению обстоятельств инцидента.

Это седьмое убийство женщины в арабском секторе с начала месяца.


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