Бедуин из Негева обвинен в контрабанде в Газу с помощью квадрокоптера

В окружной суд Беэр-Шевы государственной прокуратурой подано обвинительное заключение против Юниса Амиталя (38 лет), жителя бедуинской деревни Бир-Хададж в Негеве. Его обвиняют в контрабанде в сектора Газы с помощью квадрокоптера.

Согласно тексту обвинения, Юнис Амиталь и еще двое злоумышленников прибыли в начале января в приграничную с Газой зону и запустили на территорию сектора беспилотный аппарат с грузом. Отмечается, что содержимое посылки неизвестно. Контрабандисты были замечены военными, которые смогли задержать одного из них. Причем во время погони Амиталь направил свою машину на военный автомобиль, причинив значительный ущерб. Двум другим подозреваемым удалось скрыться с места преступления. Во время обыска в автомобиле Амиталя был найден еще один беспилотник с прилепленной упаковкой, в которой лежали 60 гранул гашиша. Также были найдены пульт дистанционного управления дроном и другое оборудование.