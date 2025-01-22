x
22 января 2025
|
последняя новость: 13:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 января 2025
|
22 января 2025
|
последняя новость: 13:17
22 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Министр Дермер в Кнессете: "Мы разрабатываем план "завтрашнего дня" в Газе"

Газа
Кнессет
Правительство
время публикации: 22 января 2025 г., 12:45 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 12:42
Министр Дермер в Кнессете: "Мы разрабатываем план "завтрашнего дня" в Газе"
Yonatan Sindel/Flash90

Министр стратегического планирования Рон Дермер ответил на вопросы депутатов Кнессета. Это первый раз с момента вступления в должность, когда Дермер выступил в Кнессете, отвечая на вопросы.

Помимо прочего Дермер заявил, что нет и не было никакого обязательства со стороны Израиля по созданию палестинского государства в рамках возможного соглашения по нормализации с Саудовской Аравией.

Министр стратегического планирования сообщил также, что Израиль "разрабатывает план, касающийся гражданского управления сектором Газы после окончания войны".

"Для успешной реализации плана, который мы разрабатываем, необходимо участие США и других сил в регионе. Я оптимистичен и думаю, что есть шансы на реализацию плана премьер-министра", – сказал Дермер.

Он отказался вдаваться в подробности. "Чем меньше мы будем говорить, тем больше шансов на успех. Вспомните "соглашения Авраама". За 24 часа до подписания соглашения в стране были три человека, может быть четыре, которые знали об этом процессе. Именно поэтому он завершился успехом", – пояснил Дермер.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook